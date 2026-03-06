Zastrašujući napad na američku vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji: Balistička raketa doletela munjevitom brzinom (video)

Iranska vojska je večeras pogodila američku vojnu bazu "Princ Sultan" koja se nalazi u Saudijskoj Arabiji.

Kako navodi beloruska novinska agencija "NEXTA", iranska vojska je navodno lansirala balističku raketu na ovu vojnu bazu. Na društvenim mrežama pojavio se i snimak. Vidi se i čuje balistička raketa kako pogađa bazu nakon čega nastaje velika eksplozija. Da podsetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsednik Irana