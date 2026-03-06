Zelenski uputio direktne pretnje smrću Orbanu?! Premijer Mađarske odgovorio: "Ne plašim se, neće me ućutkati"

Mondo pre 2 sata  |  Tamara Birešić
Zelenski uputio direktne pretnje smrću Orbanu?! Premijer Mađarske odgovorio: "Ne plašim se, neće me ućutkati"

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da nije lično zabrinut zbog pretnji smrću koje mu je, kako tvrdi, uputio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, napominjući da neće dozvoliti da njegova domovina bude ugrožena.

Orban je naglasio da spor oko naftovoda Družba nije spor koji se tiče njega lično, već je, kako je naveo, reč o snabdevanju Mađarske energijom. Upozorio je da će upotrebiti sva politička sredstva kako bi probio ukrajinsku naftnu blokadu. On je, prenosi Hirado, jasno stavio do znanja da Mađarska ne može da se prisiljava ili ucenjuje po pitanju energetske sigurnosti. Prema njegovim rečima, Ukrajinci su stavili Mađarsku pod naftnu blokadu, što vlada želi da spreči
Ključne reči

UkrajinaNaftovodMađarskaVladimir ZelenskiViktor Orban

