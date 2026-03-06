Dragan Milić razešen sa funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

N1 Info pre 9 minuta  |  Beta
Dragan Milić razešen sa funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

Univerzitetski klinički centar (UKC) u Nišu je danas saopštio da je Dragan Milić razrešen s mesta rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju.

Ocenjeno je da je Milić na društvenim mrežama i u javnim nastupima iznosio neistine o radu UKC Niš, čime je "kršio dokumenta o radu i ponašanju te zdravstvene ustanove". U saopštenju je objavljen aneks Ugovora o radu, kojim je Miliću ponuđeno da po razrešenju radi kao doktor medicine na Klinici za kardiohirurgiju, u Odeljenju kardiohiruških i složenih vaskularnih procedura. Milić je u martu 2024. godine osnovao grupu Grupu građana "Dr Dragan Milić" i sa njom
