Hrvatski novinar: Izjave Trampa i američkih zvaničnika ukazuju da Amerika nema jasan cilj

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će prihvatiit samo bezuslovnu kapitulaciju Irana.

Istovremeno, masovni napadi su nastavljeni, u jednom od njih uništen je bunker iranske vojske. Jerko Bakotin, novinar zagrebačkog nedeljnika Novosti, ocenio je da izjave predsednika SAD-a i ostalih američkih zvaničnika poslednjih dana pokazuju da - nemaju baš jasan cilj. "Čuli smo više različitih ciljeva - onesposobljavanje iranskog nuklearnog programa, onesposobljavanje iranskog raketnog programa, smena režima, demokratizacija režima. Državni sekretar Marko Rubio