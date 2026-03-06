Vučić: Poskupljenje goriva danas najviše tri dinara, sledeće nedelje donosimo zakonsku regulativu

Doneli smo odluku da poskupljenje goriva danas ide do tri dinara, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Da bi zaustavili inflaciju, pomogli građanima i privredi u narednih sedam dana pripremićemo načine kako da to ostvarimo. Predsednik Srbije je rekao da bi gorivo realno moralo da poskupi u maloprodaji za 15 do 20 dinara, ali je doneta odluka da poskupljenje danas bude najviše tri dinara, prenosi RTS. "Notorna je laž da se nafta normalno izvozi iz zemalja Zaliva odnosno iz Ormuskog zaliva. Ogromna je nestašica nafte, već sada je na 90 dolara za barel, za 48 sati ići