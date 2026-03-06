Dr Dragan Milić smenjen sa mesta direktora Klinike za kardiohirurgiju

Naissus info pre 58 minuta
Dr Dragan Milić smenjen sa mesta direktora Klinike za kardiohirurgiju

Dr Dragan Milić razrešen je sa mesta rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju, saopštili su iz Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Kako navode odluka o smeni doneta je zbog toga što je Milić duži period „iznosio na društvenim mrežama i u javnim nastupima neistine o radu UKC Niš, kršeći na taj način dokumenta o radu i ponašanju UKC Niš“.

“Tokom dužeg vremenskog perioda rukovodilac klinike za kardiohirurgiju UKC Niš dr Dragan Milić iznosio je na društvenim mrežama i u javnim nastupima neistine o radu UKC Niš, kršeći na taj način dokumenta o radu i ponašanju UKC Niš. Zbog toga je doneta odluka o njegovom razrešenju sa mesta rukovodioca ove organizacione jedinice UKC Niš“, navodi se u saopštenju koje je potisao direktor UKC Niš Zoran Perišić. Doktoru Miliću je, kako navode, ponuđeno da zaključi aneks
Otvori na naissus.info

Povezane vesti »

Dragan Milić razrešen funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

Dragan Milić razrešen funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

Danas pre 18 minuta
Doktor Dragan Milić smenjen sa funkcije rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju u Nišu

Doktor Dragan Milić smenjen sa funkcije rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju u Nišu

RTS pre 13 minuta
Rukovodilac klinike za kardiohirurgiju UKC Niš razrešen dužnosti, ponuđen mu aneks Ugovora za drugo radno mesto

Rukovodilac klinike za kardiohirurgiju UKC Niš razrešen dužnosti, ponuđen mu aneks Ugovora za drugo radno mesto

Glas juga pre 2 sata
Zašto je smenjen dr Dragan Milić?

Zašto je smenjen dr Dragan Milić?

Vreme pre 1 sat
Dragan Milić razešen funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

Dragan Milić razešen funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

Radio sto plus pre 1 sat
Dragan Milić razešen sa funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

Dragan Milić razešen sa funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

N1 Info pre 3 sata
Dragan Milić razešen funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

Dragan Milić razešen funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišUkc NišMilicDragan Milić

Regioni, najnovije vesti »

(BLOG) Počela 14. sednica Skupštine grada Kragujevca: Pred odbornicima više tačaka dnevnog reda

(BLOG) Počela 14. sednica Skupštine grada Kragujevca: Pred odbornicima više tačaka dnevnog reda

Glas Šumadije pre 19 minuta
Crveni krst organizuje Osmomartovsku akciju dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst organizuje Osmomartovsku akciju dobrovoljnog davanja krvi

Glas Šumadije pre 13 minuta
Crveni krsta organizuje Osmomartovsku akciju dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krsta organizuje Osmomartovsku akciju dobrovoljnog davanja krvi

Glas Šumadije pre 18 minuta
Radnici GIR-a: Na rubu smo egzistencije

Radnici GIR-a: Na rubu smo egzistencije

Glas Šumadije pre 3 minuta
Na Sajmu sporta u Kragujevcu više od 30 izlagača – Sport za sve

Na Sajmu sporta u Kragujevcu više od 30 izlagača – Sport za sve

RTK pre 13 minuta