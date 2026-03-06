Dr Dragan Milić smenjen sa mesta direktora Klinike za kardiohirurgiju

Dr Dragan Milić razrešen je sa mesta rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju, saopštili su iz Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Kako navode odluka o smeni doneta je zbog toga što je Milić duži period „iznosio na društvenim mrežama i u javnim nastupima neistine o radu UKC Niš, kršeći na taj način dokumenta o radu i ponašanju UKC Niš“.

“Tokom dužeg vremenskog perioda rukovodilac klinike za kardiohirurgiju UKC Niš dr Dragan Milić iznosio je na društvenim mrežama i u javnim nastupima neistine o radu UKC Niš, kršeći na taj način dokumenta o radu i ponašanju UKC Niš. Zbog toga je doneta odluka o njegovom razrešenju sa mesta rukovodioca ove organizacione jedinice UKC Niš“, navodi se u saopštenju koje je potisao direktor UKC Niš Zoran Perišić. Doktoru Miliću je, kako navode, ponuđeno da zaključi aneks