Dr Dragan Milić smenjen sa mesta direktora Klinike za kardiohirurgiju
Naissus info pre 58 minuta
Dr Dragan Milić razrešen je sa mesta rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju, saopštili su iz Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Kako navode odluka o smeni doneta je zbog toga što je Milić duži period „iznosio na društvenim mrežama i u javnim nastupima neistine o radu UKC Niš, kršeći na taj način dokumenta o radu i ponašanju UKC Niš“.
“Tokom dužeg vremenskog perioda rukovodilac klinike za kardiohirurgiju UKC Niš dr Dragan Milić iznosio je na društvenim mrežama i u javnim nastupima neistine o radu UKC Niš, kršeći na taj način dokumenta o radu i ponašanju UKC Niš. Zbog toga je doneta odluka o njegovom razrešenju sa mesta rukovodioca ove organizacione jedinice UKC Niš“, navodi se u saopštenju koje je potisao direktor UKC Niš Zoran Perišić. Doktoru Miliću je, kako navode, ponuđeno da zaključi aneks