Visoki savet tužilaštva odlučio da u tok ostane sedmoro od 11 tužilaca: Ko je ponovo upućen, a ko izostavljen

Visoki savet tužilaštva je doneo odluku da sedmoro javnih tužilaca i u naredne tri godine ostane u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, dok se četvoro tužilaca vraća u svoja matična tužilaštva.

Ponovo su upućeni tužioci Milenko Mandić, Goran Jović, Saša Drecun, Predrag Ćetković, Nataša Trninić, Mirjana Jovanović i Vesna Đorđević. Tih sedmoro tužilaca nastavlja dosadašnji rad na predmetima poput Jovanjica, Šarić, finansiranje rekonstrukcije pruge od Novog Sada do Subotice, Dijana Hrkalović, Vračarci i drugi. Četvoro do sada upućenih, odlukom VST nisu ponovo upućeni i to su tužioci Irena Bjeloš, Aleksandar Isailović, Dragoljub Milovanović i Aleksandar Barac.