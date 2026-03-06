Visoki savet tužilaštva odlučio da u tok ostane sedmoro od 11 tužilaca: Ko je ponovo upućen, a ko izostavljen

Newsmax Balkans pre 5 sati
Visoki savet tužilaštva odlučio da u tok ostane sedmoro od 11 tužilaca: Ko je ponovo upućen, a ko izostavljen

Visoki savet tužilaštva je doneo odluku da sedmoro javnih tužilaca i u naredne tri godine ostane u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, dok se četvoro tužilaca vraća u svoja matična tužilaštva.

Ponovo su upućeni tužioci Milenko Mandić, Goran Jović, Saša Drecun, Predrag Ćetković, Nataša Trninić, Mirjana Jovanović i Vesna Đorđević. Tih sedmoro tužilaca nastavlja dosadašnji rad na predmetima poput Jovanjica, Šarić, finansiranje rekonstrukcije pruge od Novog Sada do Subotice, Dijana Hrkalović, Vračarci i drugi. Četvoro do sada upućenih, odlukom VST nisu ponovo upućeni i to su tužioci Irena Bjeloš, Aleksandar Isailović, Dragoljub Milovanović i Aleksandar Barac.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Sedmoro tužilaca reupućeno u JTOK, četvoro nije zadovoljilo kriterijume VST-a

Sedmoro tužilaca reupućeno u JTOK, četvoro nije zadovoljilo kriterijume VST-a

Politika pre 2 sata
Preradović: Vlast neće dati da nadstrešnica i Jovanjica dobiju presudu - Vučić ne štiti Koluviju, već svog brata

Preradović: Vlast neće dati da nadstrešnica i Jovanjica dobiju presudu - Vučić ne štiti Koluviju, već svog brata

N1 Info pre 3 sata
Preradović: "Vučić legalizuje drogu kao državni posao i štiti svoje ljude, opstrukcija JTOK-a zbog Jovanjice i predmeta…

Preradović: "Vučić legalizuje drogu kao državni posao i štiti svoje ljude, opstrukcija JTOK-a zbog Jovanjice i predmeta 'Nadstrešnica'"

Nova pre 3 sata
Visoki savet odlučio: Tužioci na slučajevima "pet tona marihuane" i "nadstrešnica" odlaze iz TOK-a

Visoki savet odlučio: Tužioci na slučajevima "pet tona marihuane" i "nadstrešnica" odlaze iz TOK-a

Radio 021 pre 4 sati
VST: Sedmoro tužilaca ponovo upućeno u TOK, četvoro odlazi

VST: Sedmoro tužilaca ponovo upućeno u TOK, četvoro odlazi

RTS pre 5 sati
Sedmoro tužilaca jednoglasno reupućeno u JTOK, četvoro nije

Sedmoro tužilaca jednoglasno reupućeno u JTOK, četvoro nije

RTV pre 6 sati
Odluka VST: Četiri tužioca odlaze iz TOK-a, ostali upućeni tužioci ostaju na period od tri godine

Odluka VST: Četiri tužioca odlaze iz TOK-a, ostali upućeni tužioci ostaju na period od tri godine

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaOrganizovani kriminalNovi SadTužilaštvoDijana HrkalovićJovanjica

Društvo, najnovije vesti »

Upravo sleteo u Beograd: Avionom Er Srbije evakuisano ukupno 262 putnika, među kojima i 14 beba

Upravo sleteo u Beograd: Avionom Er Srbije evakuisano ukupno 262 putnika, među kojima i 14 beba

Blic pre 23 minuta
(Foto, video) "Nije ga spasilac oživeo, nego slučajni kupači" Podnete krivične prijave zbog incidenta na niškom bazenu…

(Foto, video) "Nije ga spasilac oživeo, nego slučajni kupači" Podnete krivične prijave zbog incidenta na niškom bazenu: Policija otkrila propuste

Blic pre 58 minuta
Ministar Gašić povodom Dana žena uručio poklone pripadnicama sistema odbrane (video)

Ministar Gašić povodom Dana žena uručio poklone pripadnicama sistema odbrane (video)

Blic pre 1 sat
Zbog rata u Iranu preti nam nestašica ključnog metala

Zbog rata u Iranu preti nam nestašica ključnog metala

Blic pre 1 sat
Lančani sudar pet vozila kod Mostarske petlje, jedna osoba povređena

Lančani sudar pet vozila kod Mostarske petlje, jedna osoba povređena

Danas pre 2 sata