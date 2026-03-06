Gašenjem srpske kancelarije Eurodžasta smanjeni tužilačko-operativni kapaciteti

Nova pre 37 minuta
Gašenjem srpske kancelarije Eurodžasta smanjeni tužilačko-operativni kapaciteti

Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković ocenio je danas da će prekid rada srpske kancelarije Eurodžasta u Hagu veoma loše uticati na međunarodni tužilačko-operativni kapacitet Srbije.

On je u intervjuu za dnevni list Danas rekao da je jedini način prevazilaženja problema da članovi VST razumeju odredbe zakona o saradnji sa Eurodžastom i izaberu profesionalnu, specijalizovanu i stručnu osobu koja dobro zna strani jezik da bude tužilac za vezu u toj međunarodnoj ustanovi. "Gašenjem kancelarije izgubili smo mogućnost direktne komunikacije kako sa tužiocima, tako i sa Evrodžast sistemom za razmenu podata i dokaza (...) Ukoliko odsustvo tužioca za
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Stamenković: Gašenjem srpske kancelarije Eurodžasta u Hagu smanjeni tužilačko-operativni kapaciteti Srbije

Stamenković: Gašenjem srpske kancelarije Eurodžasta u Hagu smanjeni tužilačko-operativni kapaciteti Srbije

N1 Info pre 41 minuta
Stamenković (VST): Gašenjem srpske kancelarije Eurodžasta smanjeni tužilačko-operativni kapaciteti

Stamenković (VST): Gašenjem srpske kancelarije Eurodžasta smanjeni tužilačko-operativni kapaciteti

Insajder pre 41 minuta
Stamenković (VST): Gašenjem srpske kancelarije Eurodžasta smanjeni tužilačko-operativni kapaciteti

Stamenković (VST): Gašenjem srpske kancelarije Eurodžasta smanjeni tužilačko-operativni kapaciteti

Nedeljnik pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

HagTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Čadež u Austriji: Traži se prihvatljivo rešenje za vozače kamiona iz Srbije pri ulasku u EU

Čadež u Austriji: Traži se prihvatljivo rešenje za vozače kamiona iz Srbije pri ulasku u EU

Insajder pre 11 minuta
Naslovne strane za petak, 6. mart 2026. godine

Naslovne strane za petak, 6. mart 2026. godine

Beta pre 12 minuta
Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

Beta pre 2 minuta
Sedmica na lotou nije izvučena od avgusta: Profesor statistike objašnjava kakve su šanse da je u narednom kolu dobijete i…

Sedmica na lotou nije izvučena od avgusta: Profesor statistike objašnjava kakve su šanse da je u narednom kolu dobijete i postanete evromilioner

Danas pre 12 minuta
Prolećno vreme u Zaječaru: Sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni

Prolećno vreme u Zaječaru: Sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni

Glas Zaječara pre 7 minuta