Gašenjem srpske kancelarije Eurodžasta smanjeni tužilačko-operativni kapaciteti

Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković ocenio je danas da će prekid rada srpske kancelarije Eurodžasta u Hagu veoma loše uticati na međunarodni tužilačko-operativni kapacitet Srbije.

On je u intervjuu za dnevni list Danas rekao da je jedini način prevazilaženja problema da članovi VST razumeju odredbe zakona o saradnji sa Eurodžastom i izaberu profesionalnu, specijalizovanu i stručnu osobu koja dobro zna strani jezik da bude tužilac za vezu u toj međunarodnoj ustanovi. "Gašenjem kancelarije izgubili smo mogućnost direktne komunikacije kako sa tužiocima, tako i sa Evrodžast sistemom za razmenu podata i dokaza (...) Ukoliko odsustvo tužioca za