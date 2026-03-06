Oglasio se NATO o navodima da je Bondstil korišćen za napade na Iran

Nova pre 5 sati
Oglasio se NATO o navodima da je Bondstil korišćen za napade na Iran

NATO je večeras odbacio navode da je vojna baza "Bondstil" (Camp Bondsteel) na Kosovu korišćena za američke napade na Iran i ukazao da ne učestvuje kao organizacija u aktuelnoj vojnoj kampanji protiv iranskih vlasti.

"Ta tvrdnja je lažna i mi je u potpunosti odbacujemo", rekao je zvaničnik NATO-a agenciji Beta, upitan o tvrdnjama na društvenim mrežama da su rakete ka Iranu lansirane iz baze "Bondstil", koja je i operativni štab misije KFOR. Zvaničnik NATO-a je u odgovoru Beti naveo da je generalni sekretar zapadne alijanse Mark Rute "već jasno stavio do znanja da NATO kao entitet nije uključen u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv iranskog režima". Misija KFOR na Kosovu, dodao je
