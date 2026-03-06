Preradović: "Vučić legalizuje drogu kao državni posao i štiti svoje ljude, opstrukcija JTOK-a zbog Jovanjice i predmeta 'Nadstrešnica'"

Aktuelna vlast neće dopustiti da slučajevi pada nadstrešnice i plantaže marihuane na imanju Jovanjica dobiju presudu (niti da samim tim porodice žrtava dobiju pravdu), i baš zato se opstruira rad Tužilaštva za organizovani kriminal, smatra novinar Radara Zoran Preradović.

Sednica Visokog saveta tužilaštva održana je danas. Četiri tužioca koji su radili na veoma osetljivim predmetima nisu dobili potrebnu većinu i neće dalje raditi na svojim predmetima u Tužilaštvu za organizovani kriminal. Vraćaju se u matična tužilaštva. Zoran Preradović navodi da, ukoliko želimo vladavinu prava i pravnu državu, onda ne bi smelo da se dogodi da Aleksandar Barac, tužilac koji je nadležan za nadstrešnicu, bude vraćen u matično tužilaštvo. "Ne bi smelo