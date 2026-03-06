Dve godišnjice povezane s Ukrajinom

Treća dekada februara donosi dve bitne godišnjice po mir ne samo u Ukrajini i Rusiji, nego i u Evropi kao celini: godišnjicu kulminacije Evromajdana, koja je rezultirala smenom legalno izabranog predsednika Ukrajine Viktora Janukoviča (22. februar 2014) i godišnjicu početka Specijalne vojne operacije Ruske Federacije u Ukrajini (24. februar 2022). Uvek iznova vredi postavljati pitanje: Da li je sve moralo da bude tako? Da li su nasilna smena vlasti i rat u Ukrajini