Izrael pokrenuo vazdušne napade na južna predgrađa Bejruta

Izrael tvrdi da se odmazda odnosi na raketne napade Hezbolaha na sever Izraela u ponedeljak

BEJRUT – Izrael je večeras započeo vazdušne napade na južna predgrađa Bejruta, ciljajući, kako tvrdi, infrastrukturu libanskog proiranskog militantnog pokreta Hezbolaha u gusto naseljenom kvartu Dahija, saopštila je izraelska vojska (IDF). IDF je prethodno izdao naređenja za prisilnu evakuaciju celokupnog stanovništva južnih predgrađa Bejruta, gde živi oko 500.000 ljudi, što je izazvalo paniku i kolaps saobraćaja, dok su mnogi pokušavali da pobegnu peške, navodi