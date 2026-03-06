Objavljeni FBI dokumenti ponovo stavljaju Trampa u centar pažnje

Ministarstvo pravde SAD objavilo ranije neviđena dokumenta iz dosijea Džefrija Epstajna, uključujući intervjue sa ženom koja ga je optužila za seksualni napad i navela da ju je Donald Tramp napao 1980-ih dok je bila maloletna.

Dokumenti ne sadrže procenu verodostojnosti tvrdnji, a Tramp nije zvanično optužen. Ministarstvo pravde SAD objavilo je dokumenta iz dosijea osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, uključujući intervjue sa ženom iz Južne Karoline koja je tvrdila da ju je Epstajn napao, a Trampa optužila za napad dok je imala 13–15 godina. Dokumenti ne sadrže procenu verodostojnosti tvrdnji i Tramp nije optužen. Intervjui navode i navodnu ucenu majke žrtve i transport u