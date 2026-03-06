Pronađena 84 ilegalna boksa cigareta

Uhapšena osoba zbog nedozvoljenog prometa akcizne robe

Policija u Kikindi uhapsila je J. B. (56) iz Kikinde zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, a protiv B. M. (54) biće podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog toga što je uhapšenom pomogao da sakrije 84 boksa cigareta raznih marki bez akciznih markica. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da su akciju hapšenja sproveli pripadnici MUP-a, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje