Mađarska uhapsila sedmoricu Ukrajinaca sa desetinama miliona evra; Kijev tvrdi da su oni „oteti“

Pravda pre 2 sata
Mađarske vlasti uhapsile su sedmoricu državljana Ukrajine osumnjičenih za pranje novca nakon što su u oklopnim vozilima za transport novca pronašle desetine miliona dolara i evra, kao i više kilograma zlata, saopštila je mađarska poreska i carinska uprava.

Prema navodima vlasti, među uhapšenima se nalazi i bivši general ukrajinske obaveštajne službe, a zaplenjena su i dva oklopna vozila namenjena prevozu novca. U vozilima je, kako se navodi, pronađeno ukupno 40 miliona dolara, 35 miliona evra i devet kilograma zlata. Navodi se da su vozila putovala iz Austrije ka Ukrajini. Predstavnik mađarske vlade Žoltan Kovač saopštio je da je operaciju organizovao bivši general Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), dok je njegov
