Cene sirove nafte zabeležile najveći nedeljni skok od 2022. godine, čekaju se nove cene goriva

Cena sirove nafte tipa WTI porasla je jutros iznad 81 dolara po barelu, a tipa Brent na 85 dolara.

Time je zabeležen najveći nedeljni skok još od 2022. godine, usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku koji je ozbiljno poremetio globalne energetske tokove, pokazuju podaci Trading Economics, piše Nedeljnik. Kriza je gotovo potpuno zaustavila plovidbu kroz Ormuski moreuz, ključnu tačku kroz koju se uobičajeno transportuje oko 20 miliona barela nafte i naftnih derivata dnevno. Komercijalni saobraćaj kroz moreuz praktično je stao zbog bezbednosnih rizika, problema