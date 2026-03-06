Ruski zvaničnik: Uskoro ćemo početi da snabdevamo gasom druge zemlje umesto Evrope

Radio 021 pre 11 minuta  |  Beta
Ruski zvaničnik: Uskoro ćemo početi da snabdevamo gasom druge zemlje umesto Evrope

Rusija je spremna da, umesto Evropi, isporučuje gas prijateljskim zemljama posvećenim dugoročnim i konstruktivnim odnosima, izjavio je danas zamenik premijera te zemlje Aleksandar Novak.

"Naše kompanije su to danas potvrdile, već su u pregovorima i količine gasa će uskoro biti isporučene drugim zemljama", rekao je Novak. Predsednik Rusije Vladimir Putin juče je izjavio da bi za Rusiju moglo da bude korisno da što pre obustavi isporuke evropskim zemljama, jer planiraju postepeno uvođenje ograničenja, uključujući i potpunu zabranu kupovine goriva iz Moskve. Savet Evropske unije (EU) je sredinom oktobra prošle godine odobrio postepeno ukidanje
