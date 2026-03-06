Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

Čadež je u austrijskoj prestonici razgovarao sa generalnim sekretarom Ministarstva privrede, energetike i turizma Austrije Severinom Gruberom i sa predsednicom Privredne komore Austrije Martom Šulc, saopštila je PKS.

Kako je istakao, na sastancima je naišao na razumevanje za probleme sa kojima se suočavaju transportne kompanije i vozači kamiona zbog primene šengenskih pravila 90/180, koja ograničavaju dužinu boravka u Evropskoj uniji. “Austrija i njene institucije razumeju značaj ovog pitanja za transportni sektor i podržavaju inicijativu da se pronađe prihvatljivo i održivo rešenje za vozače i za institucije u Briselu. Imamo veliku podršku naših partnera da zajedno pronađemo
