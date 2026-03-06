Leskovački PODES: Smena dr Dragana Milića politički motivisana

Rešetka pre 7 minuta
Leskovački PODES: Smena dr Dragana Milića politički motivisana

Grupa građana „Svi za jednog, jedan za sve“ iz Leskovca, koja deluje i kao Okružni odbor PODES-a za Jablanički okrug, oštro je reagovala na vest o smeni dr Dragana Milića sa mesta direktora Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu.

U saopštenju za javnost navodi se da najoštrije osuđuju odluku o smeni, ocenjujući da je reč o politički motivisanom potezu usmerenom protiv, kako ističu, jednog od najuglednijih lekara u zemlji. Predstavnici ove grupe tvrde da je dr Milić u prethodnom periodu bio izložen različitim pritiscima, navodeći da su, kako kažu, protiv njega vođene kampanje kroz podnošenje krivičnih prijava, iznošenje neistina u pojedinim medijima, kao i pokušaji narušavanja njegovog
