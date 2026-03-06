Razmena vazdušnih udara na Bliskom istoku – Tramp traži "bezuslovnu predaju" Irana, bombardovani Bejrut i Teheran

Izraelska avijacija pokrenula seriju žestokih napada na južno predgrađe Bejruta i Tehera. Eksplozije i u Kuvajtu, Bahreinu i oko Golanske visoravni. Iran poručuje da je spreman za moguću kopnenu invaziju SAD i odbacuje mogućnost pregovora sa Vašingtonom. Razgovora neće biti, poručuje i američki predsednik Donald Tramp. Tvrdi da samo "bezuslovna predaja dolazi u obzir". Američki mediji tvrde da Bela kuća ne želi promenu sistema u Islasmkoj Republici već "drugačije lidere".

20:18 Rojters: Kurdski borci pripremaju napad na Iran Više hiljada kurdskih boraca u blizini iračko-iranske granice pripremaju se da pokrenu ofanzivu na Iran u roku od nedelju dana, pri čemu će glavni ciljevi biti zauzimanje pograničnih gradova poput Ošnavije i Piranšara, preneo je Rojters, pozivajući se na neimenovane izvore među iranskim Kurdima. Kako se navodi, krajnji cilj je uspostavljanje poluautonomnog regiona unutar Irana. Izvori navode da je Koordinacija