Razmena vazdušnih udara na Bliskom istoku – Tramp traži "bezuslovnu predaju" Irana, bombardovani Bejrut i Teheran

RTS pre 19 minuta
Razmena vazdušnih udara na Bliskom istoku – Tramp traži "bezuslovnu predaju" Irana, bombardovani Bejrut i Teheran

Izraelska avijacija pokrenula seriju žestokih napada na južno predgrađe Bejruta i Tehera. Eksplozije i u Kuvajtu, Bahreinu i oko Golanske visoravni. Iran poručuje da je spreman za moguću kopnenu invaziju SAD i odbacuje mogućnost pregovora sa Vašingtonom. Razgovora neće biti, poručuje i američki predsednik Donald Tramp. Tvrdi da samo "bezuslovna predaja dolazi u obzir". Američki mediji tvrde da Bela kuća ne želi promenu sistema u Islasmkoj Republici već "drugačije lidere".

20:18 Rojters: Kurdski borci pripremaju napad na Iran Više hiljada kurdskih boraca u blizini iračko-iranske granice pripremaju se da pokrenu ofanzivu na Iran u roku od nedelju dana, pri čemu će glavni ciljevi biti zauzimanje pograničnih gradova poput Ošnavije i Piranšara, preneo je Rojters, pozivajući se na neimenovane izvore među iranskim Kurdima. Kako se navodi, krajnji cilj je uspostavljanje poluautonomnog regiona unutar Irana. Izvori navode da je Koordinacija
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Tramp: Želimo da uđemo i očistimo sve…

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Tramp: Želimo da uđemo i očistimo sve

RTV pre 19 minuta
Profesor iz SAD za Insajder: Nemoguće je pregovarati kad se ne zna šta Donald Tramp uopšte hoće od Irana

Profesor iz SAD za Insajder: Nemoguće je pregovarati kad se ne zna šta Donald Tramp uopšte hoće od Irana

Insajder pre 54 minuta
Sančez: Kipar je žrtva rata sa Iranom, Madrid će pomoći u zaštiti ostrva

Sančez: Kipar je žrtva rata sa Iranom, Madrid će pomoći u zaštiti ostrva

Insajder pre 39 minuta
Kurdi čekaju "zeleno svetlo": Hiljade vojnika na granici

Kurdi čekaju "zeleno svetlo": Hiljade vojnika na granici

B92 pre 25 minuta
Kipar je žrtva rata sa Iranom

Kipar je žrtva rata sa Iranom

Politika pre 25 minuta
Kurdski borci pripremaju napad na Iran u narednih nedelju dana

Kurdski borci pripremaju napad na Iran u narednih nedelju dana

Politika pre 10 minuta
"Kipar je žrtva rata sa Iranom, Madrid će pomoći u zaštiti ostrva" Sančez: Ovaj rat u Iranu je ogromna greška

"Kipar je žrtva rata sa Iranom, Madrid će pomoći u zaštiti ostrva" Sančez: Ovaj rat u Iranu je ogromna greška

Večernje novosti pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNRTSIranHolandijaLibanIzraelBliski IstokHezbolahTanjugKiparVašingtonRojtersDubaiMinistarstvo unutrašnjih poslovaTeheranItalijaVelika BritanijaKatarBela kućaNemačkaSaudijska ArabijaKuvajtTwitterBahreinprincDonald TrampŠpanijaBejrutAzerbejdžanAir SerbiaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Evropska komisija kritikovala Zelenskog zbog prikrivene pretnje upućene Orbanu

Evropska komisija kritikovala Zelenskog zbog prikrivene pretnje upućene Orbanu

Danas pre 55 minuta
Kipar u centru ratne oluje! "Ako Iranci dođu do tačke očajanja..." Saveznici iz EU šalju brodove i avione, a najveća opasnost…

Kipar u centru ratne oluje! "Ako Iranci dođu do tačke očajanja..." Saveznici iz EU šalju brodove i avione, a najveća opasnost ne preti iz Irana

Blic pre 39 minuta
Koje su države uputile vojnu pomoć na Bliski istok i u region Mediterana?

Koje su države uputile vojnu pomoć na Bliski istok i u region Mediterana?

Danas pre 50 minuta
Zašto je Pedro Sančez jedini evropski lider koji se suprotstavio Trampu?

Zašto je Pedro Sančez jedini evropski lider koji se suprotstavio Trampu?

Danas pre 1 sat
Premijer Libana: Uvučeni smo u rat koji nismo ni tražili ni izabrali

Premijer Libana: Uvučeni smo u rat koji nismo ni tražili ni izabrali

Danas pre 1 sat