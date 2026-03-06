CNN: Snimci ukazuju na to da su SAD odgovorne za napad na školu u Iranu

VAŠINGTON - Snimci koje je prikupio CNN ukazuju na to da je vojska Sjedinjenih Američkih Država odgovorna za napad na osnovnu školu u gradu Minab na jugu Irana u kojem je poginulo više od 160 dece, prenosi američki TV kanal.

Sve je verovatnije da su SAD odgovorne za najsmrtonosniji napad sa civilnim žrtvama tokom nedelju dana američko-izraelskog rata sa Iranom, navodi CNN, pozivajući se na satelitski snimak koji prikazuje bazu Iranske revolucionarne garde (IRCG) u neposrednoj blizini osnovne škole, sa vidljivim kraterima na mestima nekoliko objekata, uključujući školu. Stručnjaci ocenjuju da preciznost udara, kojim su zgrade pogođene pravo u centar, ukazuje na upotrebu eksplozivnog