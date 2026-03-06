CNN: Snimci ukazuju na to da su SAD odgovorne za napad na školu u Iranu

RTV pre 11 minuta  |  Tanjug
CNN: Snimci ukazuju na to da su SAD odgovorne za napad na školu u Iranu

VAŠINGTON - Snimci koje je prikupio CNN ukazuju na to da je vojska Sjedinjenih Američkih Država odgovorna za napad na osnovnu školu u gradu Minab na jugu Irana u kojem je poginulo više od 160 dece, prenosi američki TV kanal.

Sve je verovatnije da su SAD odgovorne za najsmrtonosniji napad sa civilnim žrtvama tokom nedelju dana američko-izraelskog rata sa Iranom, navodi CNN, pozivajući se na satelitski snimak koji prikazuje bazu Iranske revolucionarne garde (IRCG) u neposrednoj blizini osnovne škole, sa vidljivim kraterima na mestima nekoliko objekata, uključujući školu. Stručnjaci ocenjuju da preciznost udara, kojim su zgrade pogođene pravo u centar, ukazuje na upotrebu eksplozivnog
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Kina se uključuje u rat na stranu Irana: Peking priprema finansijsku i vojnu podršku za Teheran

Kina se uključuje u rat na stranu Irana: Peking priprema finansijsku i vojnu podršku za Teheran

Kurir pre 11 minuta
Centralna komanda se hitno oglasila zbog napada Irana na civile: "Neprihvatljivo, neće proći nekažnjeno"

Centralna komanda se hitno oglasila zbog napada Irana na civile: "Neprihvatljivo, neće proći nekažnjeno"

Mondo pre 2 sata
Kina ulazi u "igru"

Kina ulazi u "igru"

B92 pre 2 sata
Američki mediji: Kina bi mogla da pruži Iranu finansijsku i vojnu podršku

Američki mediji: Kina bi mogla da pruži Iranu finansijsku i vojnu podršku

Večernje novosti pre 1 sat
Posle Rusije i Kina se uključuje u rat? Peking priprema finansijsku i vojnu podršku za Iran

Posle Rusije i Kina se uključuje u rat? Peking priprema finansijsku i vojnu podršku za Iran

Telegraf pre 2 sata
Bela kuća objavila koliko će trajati vojna operacija protiv Irana

Bela kuća objavila koliko će trajati vojna operacija protiv Irana

Večernje novosti pre 2 sata
Novi talas iranskih udara na Bliskom istoku: Projektili pogodili baze u Kuvajtu i hotel u Bahreinu

Novi talas iranskih udara na Bliskom istoku: Projektili pogodili baze u Kuvajtu i hotel u Bahreinu

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonRojtersCNN

Svet, najnovije vesti »

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Danas pre 22 minuta
(Video) Tramp besan na Madrid zbog Irana nazvao Španiju "užasnim saveznikom", preti embargom, a pominje se i izbacivanje iz…

(Video) Tramp besan na Madrid zbog Irana nazvao Španiju "užasnim saveznikom", preti embargom, a pominje se i izbacivanje iz NATO

Blic pre 21 minuta
Kurdska opozicija u Iranu tvrdi da neće ulaziti u rat sa Teheranom na zahtev neke strane zemlje

Kurdska opozicija u Iranu tvrdi da neće ulaziti u rat sa Teheranom na zahtev neke strane zemlje

Danas pre 1 sat
„Putin se neće zaustaviti“: Sagovornici Danasa analiziraju šta će biti sa ratom u Ukrajini dok traje sukob na Bliskom istoku…

„Putin se neće zaustaviti“: Sagovornici Danasa analiziraju šta će biti sa ratom u Ukrajini dok traje sukob na Bliskom istoku

Danas pre 1 sat
(Video) Zavirite u armirane bunkere. Panika se širi na Kipru, rat im kuca na vrata?! Evo gde će se hiljade ljudi sakriti ako…

(Video) Zavirite u armirane bunkere. Panika se širi na Kipru, rat im kuca na vrata?! Evo gde će se hiljade ljudi sakriti ako se oglase sirene

Blic pre 1 sat