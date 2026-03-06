Samofinansirajući studenti još danas mogu da se prijave za povraćaj školarina

BEOGRAD - Samofinansirajući studenti državnih visokoškolskih ustanova još danas imaju mogućnost da se prijave za izdavanje studentske kartice kako bi im bio isplaćen povraćaj 50 odsto školarine za 2024/25. godinu.

Studenti mogu da se prijave putem portala Uprave za trezor. Ministarstvo prosvete je ranije pozvalo sve samofinansirajuće studente koji ostvaruju pravo za povraćaj 50 odsto plaćene školarine za školsku 2024/2025. godinu da se prijave za otvaranje Studentske kartice kako bi im sredstva bila refundirana. U razmeni podataka između Ministarstva prosvete, Uprave za trezor i Banke Poštanska štedionica utvrđeno je da još 7.100 samofinasirajućih studenta koji imaju pravo