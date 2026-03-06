Sedam ukrajinskih državljana uhapšeno u Mađarskoj sa desetinama miliona deviza i 9 kilograma zlata

BUDIMPEŠTA/KIJEV - Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine pozvalo je otpravnika poslova ambasade Mađarske na razgovor zbog hapšenja sedam zaposlenih u državnoj banci Ukrajine Oščadbank koji su prevozili novac iz Austrije u Ukrajinu i zatražilo njihov hitan konzularni pristup i oslobađanje, kao i povratak zaplenjene državne imovine.

U Kijevu su, kako prenosi ukrajinski javni servis Suspilne, mađarskoj strani poručili da takve postupke smatraju nezakonitim i zatražili da ukrajinskim državljanima bude omogućen hitan konzularni pristup, njihovo momentalno oslobađanje, kao i vraćanje zaplenjene državne imovine. "Uzimanje talaca i krađa imovine neće ostati bez odgovora. Ukrajina zadržava pravo da preduzme mere reagovanja, uključujući iniciranje sankcija i drugih restriktivnih mera protiv odgovornih