Sandžak haber
Otkriven razlog zbog kojeg je Ivana s ćerkicom (6) skočila sa zgrade Skoplje je i dalje u šoku nakon tragedije koja se dogodila u ponedjeljak, 2. marta, kada su 31-godišnja Ivana J. i njena šestogodišnja kćerka Kaća pronađene mrtve ispred stambene zgrade u naselju Taftalidže.

Prema prvim informacijama, majka i dijete pali su s terase zgrade, a slučaj je odmah pokrenuo opsežnu istragu. U početku se razmatrala mogućnost nesretnog slučaja, ali novi detalji ukazuju na znatno složeniju i potresniju pozadinu. Istražni organi sada sumnjaju da je suprug stradale žene, Stojanče J., mogao imati ulogu u događajima koji su prethodili tragediji, te se ispituje sumnja na poticanje na samoubistvo. Prema dostupnim informacijama iz istrage, Ivana je
