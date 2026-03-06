Zlatne poluge, 80 miliona dolara u gotovini, hapšenja, Orbanovi izbori: Mađarsko-ukrajinske tenzije ključaju

Kada su ove sedmice zaustavljena u centru Budimpešte, dva kombija su prevozila više od 80 miliona dolara u gotovini i devet kilograma zlatnih poluga, zajedno sa sedam ukrajinskih državljana koji su putovali iz Austrije prema svojoj domovini.

Mađarska policija podigla je uzbunu, zadržala vozila, uhapsila njihove putnike i čak objavila video o hapšenju uz muzičku podlogu nalik onoj iz akcionih filmova. Ukrajina je reagovala bijesno. A riječi su počele da pljušte. "Tražimo hitne odgovore od Kijeva u vezi s velikim pošiljkama gotovine koje prolaze kroz Mađarsku i koje otvaraju ozbiljna pitanja o mogućoj povezanosti s ukrajinskom ratnom mafijom", napisao je ministar spoljnih poslova Peter Szijjarto na