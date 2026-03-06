UŽIVO: Bajern beži na dvocifrenu razliku

Crvena zvezda će u petak od 20 časova dočekati Bajern iz Minhena u Beogradskoj Areni u meču 30. kola Evrolige.

Za crveno-bele ovaj meč ima veliki značaj, jer bi u slučaju trijumfa beogradski klub izbio na peto mesto na tabeli i tako značajno povećao šanse da izbori mesto među šest timova, koji če direktno proći u plej of. Tim iz Minhena je stari dužnik Zvezde, jer je savladao i u prvom delu sezonu, a Bavarci su u prošloj sezoni eliminisali crveno-bele u prvom meču plej ina. Bajern ove sezone ne blista i ima skor 12-17. Međutim, stvari su se značajno popravile od kada je na