Poznati novi detalji smrtonosnog američkog napada na školu na jugu Irana

Napad na školu u južnom delu Irana izveden je iz američke baze „El Dafra“ koja se nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštila je iranska Revolucionarna garda.

U napadu na osnovnu školu za devojčice u gradu Minab na jugu zemlje poginulo je više od 160 učenica. Revolucionarna garda je prethodno saopštila da je izvela novi napad kao odmazdu za žrtve napad na jugu zemlje. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči naveo je da je u napadu ukupno poginula 171 osoba. Ranije danas američka televizija En-Bi-Si je objavila da su predstavnici američke administracije na zatvorenom brifingu pred Kongresom priznali da su SAD