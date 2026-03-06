Tramp jednom rečenicom ogolio kaubojštinu: Može i novi ajatolah ako je za Ameriku – dobar momak

Organizujući puč protiv premijera Mohameda Mosadega još 1953. godine, američke i britanske bezbednosno-obaveštajne službe smenile su legalno izabranog političkog lidera u Iranu. To je intervencionistička praksa od koje SAD nikada nisu odustale. Tramp je samo ispalio ogoljenu, brutalnu formulaciju cilja izraelsko-američke vojne kampanje protiv Irana.

Ovo za Sputnjik, komentarišući izjave američkog predsednika Donalda Trampa da mora da bude lično uključen u izbor novog vrhovnog vođe Irana, kaže orijentalista i nekadašnji diplomata prof. dr Darko Tanasković: Posle ubistva ajatolaha Alija Hamneija, američki predsednik želi lično da se uključi u izbor novog lidera Irana. On je ocenio da je njegov sin Modžtaba Hamnei, koji se pominje kao glavni naslednik, neprihvatljiv za Vašington. „Želimo nekoga ko će doneti