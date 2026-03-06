Tramp jednom rečenicom ogolio kaubojštinu: Može i novi ajatolah ako je za Ameriku – dobar momak

Sputnik pre 2 sata
Tramp jednom rečenicom ogolio kaubojštinu: Može i novi ajatolah ako je za Ameriku – dobar momak

Organizujući puč protiv premijera Mohameda Mosadega još 1953. godine, američke i britanske bezbednosno-obaveštajne službe smenile su legalno izabranog političkog lidera u Iranu. To je intervencionistička praksa od koje SAD nikada nisu odustale. Tramp je samo ispalio ogoljenu, brutalnu formulaciju cilja izraelsko-američke vojne kampanje protiv Irana.

Ovo za Sputnjik, komentarišući izjave američkog predsednika Donalda Trampa da mora da bude lično uključen u izbor novog vrhovnog vođe Irana, kaže orijentalista i nekadašnji diplomata prof. dr Darko Tanasković: Posle ubistva ajatolaha Alija Hamneija, američki predsednik želi lično da se uključi u izbor novog lidera Irana. On je ocenio da je njegov sin Modžtaba Hamnei, koji se pominje kao glavni naslednik, neprihvatljiv za Vašington. „Želimo nekoga ko će doneti
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Livit: Vašington razmatra potencijalne kandidate za vođu Irana

Livit: Vašington razmatra potencijalne kandidate za vođu Irana

Newsmax Balkans pre 1 sat
Livitova: SAD na dobrom putu da uspostave kontrolu nad iranskim nebom

Livitova: SAD na dobrom putu da uspostave kontrolu nad iranskim nebom

Politika pre 2 sata
Iranci ismevaju Trampa: Traži promene u Teheranu a ne može da imenuje čak ni gradonačelnika Njujorka!

Iranci ismevaju Trampa: Traži promene u Teheranu a ne može da imenuje čak ni gradonačelnika Njujorka!

Kurir pre 3 sata
Poznato koliko bi rat mogao da traje

Poznato koliko bi rat mogao da traje

B92 pre 3 sata
CNN: SAD razmatra vojnu pratnju brodova kroz Ormuski moreuz

CNN: SAD razmatra vojnu pratnju brodova kroz Ormuski moreuz

RTV pre 4 sati
Iranski zvaničnik ismejao Trampov zahtev da bude uključen u proces izbora vođe Irana

Iranski zvaničnik ismejao Trampov zahtev da bude uključen u proces izbora vođe Irana

Politika pre 4 sati
Američke obaveštajne službe: Kina možda priprema pomoć za Iran

Američke obaveštajne službe: Kina možda priprema pomoć za Iran

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonUbistvo premijeraIzboriDonald TrampSputnik Vsvetsaddarko tanasković

Ekonomija, najnovije vesti »

Bela jaja osvajaju police u marketima: Stručnjaci otkrivaju zašto i savetuju na šta obratiti pažnju prilikom kupovine

Bela jaja osvajaju police u marketima: Stručnjaci otkrivaju zašto i savetuju na šta obratiti pažnju prilikom kupovine

Blic pre 19 minuta
Sistem od terakote greje i hladi prostor bez struje i kompresora: Inovativno rešenje za energetsku efikasnost zgrada

Sistem od terakote greje i hladi prostor bez struje i kompresora: Inovativno rešenje za energetsku efikasnost zgrada

Blic pre 1 sat
Opština Raška planira prodaju odmarališta na Kopaoniku za 2,8 miliona evra

Opština Raška planira prodaju odmarališta na Kopaoniku za 2,8 miliona evra

Danas pre 3 sata
Puzović: Srbijavode će do 15. maja 2027. završiti sve radove u sklopu priprema za Expo

Puzović: Srbijavode će do 15. maja 2027. završiti sve radove u sklopu priprema za Expo

Euronews pre 3 minuta
Wall Street: Najgori tjedan za Dow Jones u godinu dana

Wall Street: Najgori tjedan za Dow Jones u godinu dana

SEEbiz pre 13 minuta