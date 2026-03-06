UŽIVO Iran: Na udaru SAD i Izraela bili civilni objekti; Tramp: Učetvorostručićemo proizvodnju oružja

Sedmi dan sukoba na Bliskom istoku. Snage Irana napale Izrael koristeći rojeve samoubilačkih dronova i rakete Hajber sa kasetnim bojevim glavama. Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta. Iran saopštio da su na udaru SAD i Izraela bili civilni objekti. Predsednik Tramp rekao da će SAD učetvorostručiti proizvodnju oružja.

Ponovo gađan Bahrein. Iranska vojska izvela veliki napad na američke vojne baze u Kuvajtu. SAD objavile koliko će trajati akcija protiv Irana. Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Madžid Taht-Ravanči izjavio je da je Teheran obavestio evropske i druge zemlje da će biti legitimne mete iranskih napada ako se budu uključile u rat protiv Irana, na strani Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Udar na školu u Minabu, u kome je ubijeno više od 150 dece,