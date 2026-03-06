UŽIVO Iran: Na udaru SAD i Izraela bili civilni objekti; Tramp: Učetvorostručićemo proizvodnju oružja

UŽIVO Iran: Na udaru SAD i Izraela bili civilni objekti; Tramp: Učetvorostručićemo proizvodnju oružja

Sedmi dan sukoba na Bliskom istoku. Snage Irana napale Izrael koristeći rojeve samoubilačkih dronova i rakete Hajber sa kasetnim bojevim glavama. Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta. Iran saopštio da su na udaru SAD i Izraela bili civilni objekti. Predsednik Tramp rekao da će SAD učetvorostručiti proizvodnju oružja.

Ponovo gađan Bahrein. Iranska vojska izvela veliki napad na američke vojne baze u Kuvajtu. SAD objavile koliko će trajati akcija protiv Irana. Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Madžid Taht-Ravanči izjavio je da je Teheran obavestio evropske i druge zemlje da će biti legitimne mete iranskih napada ako se budu uključile u rat protiv Irana, na strani Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Udar na školu u Minabu, u kome je ubijeno više od 150 dece,
Sirene i eksplozije tresu Bliski istok: Stanovnici Teherana kažu da im je ovo bila najgora noć, požari u Tel Avivu

BLOG Najgora noć u Teheranu, uništen Hamneijev bunker, bombardovan i Liban, Tramp traži od Irana bezuslovnu predaju

(BLOG) Izrael bombardovao Bejrut i Teheran, Iran upozorio Evropu da se ne meša u rat, Tramp traži bezuslovnu kapitulaciju

Uživo: Kriza na Bliskom istoku Tramp traži "bezuslovnu predaju" Irana; Katar tvrdi da je bio izložen talasima napada

I Kina se uključuje u rat! Bela kuća potvrdila koliko će tačno trajati sukob! Iran napao američke baze u Kuvajtu! Rusi aktivno…

Uživo (FOTO/VIDEO) Sukob na Bliskom istoku: Pogođen brod u Ormuskom zalivu, napadnuta američka baza u Bahreinu

BLOG UŽIVO Izrael gađao više od 400 ciljeva u Iranu; Tramp traži bezuslovnu kapitulaciju, Teheran upozorava Evropu

Gotovo je, Rusija se uključila u rat?! Pentagon u panici, otkriveno ko Iranu šalje tajne lokacije američkih trupa

Politiko: Ekstremna desnica sve jača u zapadnim pokrajinama Nemačke

Iran: Evropske zemlje postaće legitimne mete naše vojske ako se uključe u američko-izraelske napade

Radić o sukobu na Bliskom istoku: Razvoj tehnologije promenio način ratovanja i ubrzao likvidaciju lidera

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

