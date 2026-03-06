Donald Tramp u Beloj kući dočekao Mesija, pomenuo Ronalda i rekao nešto što nijedan predsednik SAD nije

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Donald Tramp u Beloj kući dočekao Mesija, pomenuo Ronalda i rekao nešto što nijedan predsednik SAD nije

Predsednik Donald Tramp ugostio je u Beloj kući šampione MLS kupa 2025, ekipu Intera iz Majamija, a među igračima je bio i argentinski superstar Lionel Mesi.

Pred fudbalerima Intera, predsednik SAD je održao govor, a posebno je istakao Lionela Mesija. On je sa posebnom emocijom govorio o Argentincu i istakao da ga posebno ceni njegov sin. - I posebna mi je privilegija da kažem nešto što nijedan američki predsednik nikada ranije nije imao priliku da kaže: "Dobro došao u Belu kuću, Lionele Mesi". Lionel Mesi je — moj sin mi je rekao: „Tata, znaš ko će danas biti tamo?“ Rekao sam: „Ne, imam mnogo obaveza.“ A on je rekao:
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Dva helikoptera Velike Britanije stigla na Kipar nakon obećanja Starmera da će da ojača odbranu

Dva helikoptera Velike Britanije stigla na Kipar nakon obećanja Starmera da će da ojača odbranu

Euronews pre 12 minuta
(Foto) Šta je opasna "šahid taktika"? Nebeski kalašnjikov seje strah od Bahreina do Kipra, nakon gubitka stotine lansera Iran…

(Foto) Šta je opasna "šahid taktika"? Nebeski kalašnjikov seje strah od Bahreina do Kipra, nakon gubitka stotine lansera Iran priprema dramatičnu promenu taktike

Kurir pre 12 minuta
Britanski helikopteri stigli na Kipar, Starmer jača odbranu

Britanski helikopteri stigli na Kipar, Starmer jača odbranu

Politika pre 22 minuta
Iranska vojska tvrdi: U američkoj bazi ima poginulih VIDEO

Iranska vojska tvrdi: U američkoj bazi ima poginulih VIDEO

B92 pre 2 sata
Mesi poklonio Trampu ružičastu loptu na prijemu u Beloj kući

Mesi poklonio Trampu ružičastu loptu na prijemu u Beloj kući

Serbian News Media pre 7 sati
VIDEO Mesi doneo poklon Trampu, ovaj mu uzvratio posebnim rečima, pa usput najavio nova bombardovanja

VIDEO Mesi doneo poklon Trampu, ovaj mu uzvratio posebnim rečima, pa usput najavio nova bombardovanja

Nova pre 7 sati
Mesi stajao mirno, a Maradona vređao Trampa: Od Palestine do Irana, svuda je uperio prstom u Ameriku

Mesi stajao mirno, a Maradona vređao Trampa: Od Palestine do Irana, svuda je uperio prstom u Ameriku

Mondo pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RonaldoInterBela kućaDonald TrampsadLionel mesi

Svet, najnovije vesti »

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Danas pre 22 minuta
(Video) Tramp besan na Madrid zbog Irana nazvao Španiju "užasnim saveznikom", preti embargom, a pominje se i izbacivanje iz…

(Video) Tramp besan na Madrid zbog Irana nazvao Španiju "užasnim saveznikom", preti embargom, a pominje se i izbacivanje iz NATO

Blic pre 22 minuta
Kurdska opozicija u Iranu tvrdi da neće ulaziti u rat sa Teheranom na zahtev neke strane zemlje

Kurdska opozicija u Iranu tvrdi da neće ulaziti u rat sa Teheranom na zahtev neke strane zemlje

Danas pre 1 sat
„Putin se neće zaustaviti“: Sagovornici Danasa analiziraju šta će biti sa ratom u Ukrajini dok traje sukob na Bliskom istoku…

„Putin se neće zaustaviti“: Sagovornici Danasa analiziraju šta će biti sa ratom u Ukrajini dok traje sukob na Bliskom istoku

Danas pre 1 sat
(Video) Zavirite u armirane bunkere. Panika se širi na Kipru, rat im kuca na vrata?! Evo gde će se hiljade ljudi sakriti ako…

(Video) Zavirite u armirane bunkere. Panika se širi na Kipru, rat im kuca na vrata?! Evo gde će se hiljade ljudi sakriti ako se oglase sirene

Blic pre 1 sat