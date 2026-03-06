Pogledajte kako je Nikola Jokić košem preko Luke Dončića doneo pobedu Denveru protiv Lejkersa

Novu sjajnu utakmicu odigrao je ove noći Nikola Jokić! Najbolji srpski košarkaš bio je najbolji pojedinac Denver Nagetsa protiv Los Anđeles Lejkersa, a upravo je svojim pogotkom u poslednjim trenucima i "overio" pobedu u Koloradu - 120:113.

Uspeo je Jokić da dođe do svog 23. tripl-dabla ove sezone i pre završetka treće četvrtine, a na kraju je meč završio sa 28 poena, 12 skokova i 13 asistencija. Sve je izgledalo tako savršeno u igri našeg asa. Međutim, njegov tim nije mogao bez drame, pošto je uprkos tome što je vodio apsolutno ceo meč od prvog minuta, morao da spašava živu glavu. Lejkersi su prišli na poen zaostatka na minut do kraja, a onda se pojavio Nikola Jokić. Prvo je na minut i 45 sekundi do
Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesNikola JokićDenverluka doncickos

