Luka Dončić i LeBron Džejms zatečeni! Amerikanci stali na stranu Jokića!

Večernje novosti pre 1 sat
U megdan sa Denverom Los Anđeles Lejkersi su ušli sa pobedničkim nizom od tri utakmice. Pobeda im je bila potrebna da se popnu iznad Nagetsa na tabeli, ali...

Foto: AP Po prvi put u sezoni Lejkersi su bili potpuno zdravi, sa celim timom na raspolaganju. Govorkalo se da su u konkurenciji za šampionsku titulu, a usledio je hladan tuš. Na teren Bol Arene izašli su kao da nisu svesni da je utakmica počela. - Denver je napravio niz od 11:0 pre nego su se Lejkersi oznojili. Nedugo potom bilo je 15:2, Nagetsi su u potpunosti kontrolisali utakmicu i na kraju slavili 120:113, dok je Los Anđeles jurio senke po terenu - navodi se u
