Tramp: Nema sporazuma sa Iranom osim uz bezuslovnu predaju

Vesti online pre 36 minuta  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Tramp: Nema sporazuma sa Iranom osim uz bezuslovnu predaju

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je danas da SAD neće postići sporazum sa Iranom osim uz “bezuslovnu predaju”, dodajući da će potom, uz izbor “velikog i prihvatljivog lidera”, raditi sa saveznicima na ekonomskom jačanju i oporavku Irana.

Tramp je, u objavi na svojoj društvenoj mreži „Istina“, naveo da će SAD, zajedno sa “svojim divnim i hrabrim saveznicima i partnerima”, neumorno raditi na tome da Iran povuku “sa ivice propasti” i učine zemlju “ekonomski većom, boljom i jačom nego ikada”. “Iran će imati veliku budućnost. Učinimo Iran ponovo velikim (MIGA)!”, poručio je američki predsednik. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran u subotu, 28. februara, nakon neuspeha na više rundi
