Uživo Snažne eksplozije u Teheranu; Najveći nosač aviona prošao Suecki kanal; "Ne planiramo da usporimo" FOTO/VIDEO

B92 pre 7 minuta
Uživo Snažne eksplozije u Teheranu; Najveći nosač aviona prošao Suecki kanal; "Ne planiramo da usporimo" FOTO/VIDEO

Sukob Amerike i Izraela sa Iranom ušao je u osmi dan. Izrael je tokom noći pokrenuo opsežan talas napada na Teheran, a prema navodima medija pogođen je i gradski aerodrom Mehrabad, gde su zabeleženi požari i eksplozije.

Najveći nosač aviona na svetu, "USS Gerald R. Ford" (CVN-78), prošao je 5. marta kroz Suecki kanal i započeo operacije na Bliskom istoku, a Pentagon je objavio fotografije na kojima se vidi nosač aviona zajedno sa razaračem "USS Bainbridge" (DDG-96) kako plove kroz kanal koji povezuje Crveno i Mediteransko more, preneo je Foks njuz.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Eksplozije u Teheranu - meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke…

BLISKOISTOČNI SUKOB: Eksplozije u Teheranu - meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima

RTV pre 21 minuta
Eksplozije u Teheranu – meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima…

Eksplozije u Teheranu – meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima

RTS pre 2 minuta
(Mapa) Bliski istok na ivici eksplozije! Objavljena nova karta uz upozorenje - "Ne putujte": Iran nije jedina najmanje…

(Mapa) Bliski istok na ivici eksplozije! Objavljena nova karta uz upozorenje - "Ne putujte": Iran nije jedina najmanje bezbedna država

Blic pre 1 minut
(Blog) snažne eksplozije potresaju teheran Iran preti Evropi ukolko se uključi u sukob, Izrael nastavio vazdune udare na jug…

(Blog) snažne eksplozije potresaju teheran Iran preti Evropi ukolko se uključi u sukob, Izrael nastavio vazdune udare na jug Libana

Dnevnik pre 6 minuta
Kina i Rusija ulaze u rat? Sve jači udari SAD i Izraela na Iran, cena nafte skače u nebo: Šta se desilo juče?

Kina i Rusija ulaze u rat? Sve jači udari SAD i Izraela na Iran, cena nafte skače u nebo: Šta se desilo juče?

Telegraf pre 26 minuta
Najveći nosač aviona na svetu započeo operacije na Bliskom istoku

Najveći nosač aviona na svetu započeo operacije na Bliskom istoku

Politika pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranFoksIzraelBliski IstokFordAerodromTeheranpožar

Svet, najnovije vesti »

Iran: Evropa i druge zemlje biće legitimne mete napada ako se pridruže SAD i Izraelu

Iran: Evropa i druge zemlje biće legitimne mete napada ako se pridruže SAD i Izraelu

RTV pre 11 minuta
Putin tokom razgovora sa Pezeškijanom pozvao na prekid neprijateljstva sa SAD

Putin tokom razgovora sa Pezeškijanom pozvao na prekid neprijateljstva sa SAD

RTV pre 6 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Eksplozije u Teheranu - meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke…

BLISKOISTOČNI SUKOB: Eksplozije u Teheranu - meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima

RTV pre 21 minuta
Eksplozije u Teheranu – meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima…

Eksplozije u Teheranu – meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima

RTS pre 2 minuta
Tramp: Američke odbrambene kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

Tramp: Američke odbrambene kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

RTV pre 1 minut