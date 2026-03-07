Uživo Snažne eksplozije u Teheranu; Najveći nosač aviona prošao Suecki kanal; "Ne planiramo da usporimo" FOTO/VIDEO

Sukob Amerike i Izraela sa Iranom ušao je u osmi dan. Izrael je tokom noći pokrenuo opsežan talas napada na Teheran, a prema navodima medija pogođen je i gradski aerodrom Mehrabad, gde su zabeleženi požari i eksplozije.

Najveći nosač aviona na svetu, "USS Gerald R. Ford" (CVN-78), prošao je 5. marta kroz Suecki kanal i započeo operacije na Bliskom istoku, a Pentagon je objavio fotografije na kojima se vidi nosač aviona zajedno sa razaračem "USS Bainbridge" (DDG-96) kako plove kroz kanal koji povezuje Crveno i Mediteransko more, preneo je Foks njuz.