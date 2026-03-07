Er Srbija nastavlja evakuaciju građana Srbije sa Bliskog istoka

Beta pre 29 minuta

Nacionalna avio-kompanija Srbije, Er Srbija, objavila je danas da nastavlja organizaciju evakuacionih letova sa Bliskog istoka.

Naredni evakuacioni let, koji organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Srbije, predviđen je za sutra iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum.

Kako je precizirano, evakuacija građana Srbije planirana je avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika.

Za ponedeljak, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid koja su namenjena za evakuaciju državljana Srbije iz Saudijske Arabije, kao i onih koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu.

Ovi planirani letovi biće realizovani avionima erbas A320, koji primaju po 180 putnika.

Istaknuto je da su u toku pripreme za realizaciju ovih letova, uključujući pribavljanje neophodnih dozvola, uz konstantno praćenje bezbednosnih procena za prelet i sletanje na teritoriju UAE i Saudijske Arabije.

Er Srbija je pozvala sve državljane Srbije koji žele da se prijave za planirane evakuacione letove da se, radi dobijanja svih relevantnih informacija o procedurama prijave i redovima letanja, obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije.

Kako je navedeno, u novonastalim okolnostima povećanih bezbednosnih rizika, Er Srbija će nastaviti da u saradnji sa nadležnim institucijama Srbije organizuje povratak građana u Srbiju, kao i da preduzima sve neophodne mere radi očuvanja njihove sigurnosti.

(Beta, 07.03.2026)

Ključne reči

Bliski IstokVlada SrbijeAerodromErbasAir Serbia

