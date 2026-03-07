Zatvaranje međunarodnog plovnog puta zbog izgradnje novog mosta na Savi u Beogradu

Beta pre 5 sati

Nova faza radova na izgradnji novog savskog mosta u Beogradu počeće u ponedeljak, 9. marta i zbog bezbednosnih razloga međunarodni plovni put biće zatvoren narednih šest meseci, saopšteno je danas iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

"Zbog bezbednosnih razloga, kako izvođača radova, tako i učesnika u saobraćaju na međunarodnom plovnom putu, procenjeno je da je u toku radova neophodno redukovati plovidbu pravcem od Ušća uzvodno rekom Savom, kao i od pravca Ostružnice nizvodno prema Ušću", kazali su iz tog sekretarijata, a preneo portal Beograd.rs.

Dodali su da će plovidba biti onemogućena od ponedeljka, 9. marta do 9. septembra 2026. godine, svakog dana u periodu od 7 do 16 časova.

"Kao dodatne mere obezbeđenja, a kako bi se obezbedilo to da nijedno plovilo ne bude u blizini mesta izvođenja radova na pobijanju šipova u predviđenom vremenskom intervalu, biće angažovane dodatne mobilne patrole i na vodi i na kopnu, koje će vršiti obaveštavanje posada plovila i onemogućavanje njihovog prolaska", piše u saopštenju.

(Beta, 07.03.2026)

Ključne reči

vanredna situacija

