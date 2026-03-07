"Ajde, ugasite telefon, ili izađite slobodno" Vučić o geopolitičkoj situaciji: "Ovo je početak sukoba u svetu, koristiće se oružje koje je samo jednom u svetu korišćeno" (video)

Za Srbiju je, po Vučiću, najvažnije da sačuva mir i stabilnost Rekao je da predviđa sukob sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva Ovo je početak sukoba u svetu, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Komentarišući aktuelnu geopolitičku situaciju u svetu, reko je da će biti i pauza u tome. - Amerikanci će uništiti sve tamo, Iranci će se braniti jer su hrabri ljudi. Jasno je čija je sila - rekao je on. Kako je dodao, ovo je tek početak sukoba, i naveo da će doći do pauze u tome, ali da je ovo tek početak sukoba i to ne samo na Bliskom istoku, već širom sveta. Kako kaže, "širom sveta se događaju tektonske promene u dušama ljudi koji neće da trpe ni svoje