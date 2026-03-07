Đedović Handanović: Moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035.

Blic pre 6 sati
Đedović Handanović: Moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035.
Za izgradnju nuklearne elektrane potrebno je obezbediti tri milijarde evra Promenjen je zakon koji je bio na snazi 35 godina Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je predviđeno da 30 odsto svih planiranih ulaganja do 2035. godine ide u energetiku i istakla da moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035. "Moramo mnogo više da radimo, moramo da budemo odgovorni i 30 odsto svih ulaganja od plana
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Đedović: Moramo da počnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035.

Đedović: Moramo da počnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035.

Radio 021 pre 1 sat
Đedović Handanović: Moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035. godine

Đedović Handanović: Moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035. godine

Newsmax Balkans pre 4 sati
"Skladišta derivata su puna": Srbija se na vreme pripremila

"Skladišta derivata su puna": Srbija se na vreme pripremila

B92 pre 6 sati
Jovanović: Do 2030. godine imaćemo dva nova data centra u Nišu i Novom Sadu

Jovanović: Do 2030. godine imaćemo dva nova data centra u Nišu i Novom Sadu

RTV pre 6 sati
Đedović: Moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035.

Đedović: Moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035.

RTV pre 6 sati
Đedović Handanović: „U narednim danima predstavićemo nove mere države“

Đedović Handanović: „U narednim danima predstavićemo nove mere države“

Serbian News Media pre 7 sati
Đedović: Moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035.

Đedović: Moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane u Srbiji pre 2035.

Euronews pre 7 sati
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Za četiri godine prosečna plata u Srbiji biće 1.320 evra

Za četiri godine prosečna plata u Srbiji biće 1.320 evra

Politika pre 19 minuta
Udruženja poljoprivrednika traže razjašnjenje subvencija: "Prava ćemo opet ostvarivati na drumovima"

Udruženja poljoprivrednika traže razjašnjenje subvencija: "Prava ćemo opet ostvarivati na drumovima"

Insajder pre 1 sat
Udruženja poljoprivrednika: Država da razjasni nejasnoće u vezi sa subvencijama

Udruženja poljoprivrednika: Država da razjasni nejasnoće u vezi sa subvencijama

Radio 021 pre 59 minuta
Cene nafte i gasa brzo rastu i nema naznaka da će se usporiti

Cene nafte i gasa brzo rastu i nema naznaka da će se usporiti

Serbian News Media pre 1 sat
Udruženja poljoprivrednika: „Država da razjasni nejasnoće u vezi sa subvencijama“

Udruženja poljoprivrednika: „Država da razjasni nejasnoće u vezi sa subvencijama“

Serbian News Media pre 1 sat