Prekinut koncert Dragane Mirković zbog dojave o bombi: Evakuisan klub u Hrvatskoj, nastala drama

Koncert Dragane Mirković u Splitu sinoć je prekinut zbog dojave o bombi.

Dojava je primljena nešto posle ponoći, oko 00:23 sati. Koncert muzičke zvezde Dragane Mirković, koja je sinoć nastupala u Splitu, prekinula je dojava o postavljenoj bombi, prenosi Slobodna Dalmacija. Kako navode, sve se odigralo nakon ponoći. - Jutros, 7. marta u 00:23 sati, na broj 192 pozivatelj je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici - navodi se. Objekat je preventivno