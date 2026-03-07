Prekinut koncert Dragane Mirković zbog dojave o bombi: Evakuisan klub u Hrvatskoj, nastala drama

Blic pre 5 sati
Prekinut koncert Dragane Mirković zbog dojave o bombi: Evakuisan klub u Hrvatskoj, nastala drama

Koncert Dragane Mirković u Splitu sinoć je prekinut zbog dojave o bombi.

Dojava je primljena nešto posle ponoći, oko 00:23 sati. Koncert muzičke zvezde Dragane Mirković, koja je sinoć nastupala u Splitu, prekinula je dojava o postavljenoj bombi, prenosi Slobodna Dalmacija. Kako navode, sve se odigralo nakon ponoći. - Jutros, 7. marta u 00:23 sati, na broj 192 pozivatelj je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici - navodi se. Objekat je preventivno
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dragana Mirković otkrila nove detalje iz Splita: Pevačica ispričala šta se desilo nakon dojave o bombi

Dragana Mirković otkrila nove detalje iz Splita: Pevačica ispričala šta se desilo nakon dojave o bombi

Mondo pre 51 minuta
"Sve se dogodilo pre mog nastupa": Dragana Mirković se oglasila nakon dojave o bombi u Splitu

"Sve se dogodilo pre mog nastupa": Dragana Mirković se oglasila nakon dojave o bombi u Splitu

Nova pre 21 minuta
"Sve se dogodilo pre mog nastupa" Dragana Mirković se oglasila nakon dojave o bombi u Splitu i otkrila detalje (foto/video)

"Sve se dogodilo pre mog nastupa" Dragana Mirković se oglasila nakon dojave o bombi u Splitu i otkrila detalje (foto/video)

Kurir pre 41 minuta
"Sve se dogodilo..." Dragana Mirković otkrila nove detalje iz Splita, evo šta se desilo nakon dojave o bombi

"Sve se dogodilo..." Dragana Mirković otkrila nove detalje iz Splita, evo šta se desilo nakon dojave o bombi

Telegraf pre 1 sat
Dragana Mirković progovorila posle dojave o bombi! Posle hitne reakcije policije evo šta se desilo u klubu u Splitu (foto)

Dragana Mirković progovorila posle dojave o bombi! Posle hitne reakcije policije evo šta se desilo u klubu u Splitu (foto)

Kurir pre 3 sata
Dragana Mirković nakon dojave o bombi: Pevačica se oglasila iz Splita posle evakuacije kluba u kojem je nastupala

Dragana Mirković nakon dojave o bombi: Pevačica se oglasila iz Splita posle evakuacije kluba u kojem je nastupala

Blic pre 4 sati
Drama na koncertu Dragane Mirković u Splitu: Stigla dojava o bombi, usledila hitna evakuacija

Drama na koncertu Dragane Mirković u Splitu: Stigla dojava o bombi, usledila hitna evakuacija

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragana MirkovićHrvatskaSplitDalmacija

Zabava, najnovije vesti »

Najemotivniji trenutak na koncertu Marija posvetila ovu pesmu Halida Bešlića pokojnom ocu Rajku: Publika pevala zajedno sa…

Najemotivniji trenutak na koncertu Marija posvetila ovu pesmu Halida Bešlića pokojnom ocu Rajku: Publika pevala zajedno sa njom (video)

Blic pre 16 minuta
(Video) "Nije se snašla posle tatine smrti" Sin Vesne Pećanac koja se hrani u narodnoj kuhinji progovorio o porodici i teškom…

(Video) "Nije se snašla posle tatine smrti" Sin Vesne Pećanac koja se hrani u narodnoj kuhinji progovorio o porodici i teškom životu: "Otac me je napravio da bi mama u Radovanu 3 bila trudna"

Blic pre 6 minuta
Velika promena u žiriju! Ana Bekuta neće prisustvovati emisiji Zvezde Granda, menja je ova pevačica

Velika promena u žiriju! Ana Bekuta neće prisustvovati emisiji Zvezde Granda, menja je ova pevačica

Kurir pre 16 minuta
Sloba Vasić pušten iz bolnice: Nećete verovati šta je prvo uradio nakon teških dana i borbe (foto)

Sloba Vasić pušten iz bolnice: Nećete verovati šta je prvo uradio nakon teških dana i borbe (foto)

Mondo pre 11 minuta
Last minute pokloni za 8. mart (a ne deluju da su izabrani na brzinu!)

Last minute pokloni za 8. mart (a ne deluju da su izabrani na brzinu!)

Lepota i zdravlje pre 16 minuta