Preokret u Crnoj Gori: Nakon dojave o bombi, koncert se nastavlja, oglasila se Anabela Atijas i razjasnila sve

Blic pre 1 sat
Slična panika dogodila se i u Podgorici, gde je utvrđeno da su dojave o bombama u tržnim centrima bile lažne.

Policija i hitne službe su odmah reagovale U Nikšiću je večeras prekinut koncert u Sportskom centru zbog dojave o bombi. Anabela Atijas, oglasila se na Instagramu, te obelodanila, da će se koncert „Dance 90", održati u roku od sat vremena. - Zbog dojave bombi u Sportskom centru Nikšić, koncert je privremeno odložen. Nakon bezbedonosne provere koncert će biti održan u roku od sat vremena - pisalo je u Anabelinoj objavi. Da podsetimo, do opšte panike danas je došlo u
Blic pre 3 sata
Dojava o bombi: Prekinut koncert pevača 90-ih, policija evakuiše objekat, čeka se i pojačanje

Dojava o bombi: Prekinut koncert pevača 90-ih, policija evakuiše objekat, čeka se i pojačanje

Blic pre 3 sata
