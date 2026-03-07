Putin razgovarao sa predsednikom Irana: Izjavio saučešće zbog smrti Hamneija, pa poslao snažnu poruku Americi i Izraelu: "Zaustavite rat"

Putin je apelovao na povratak mirovnim pregovorima i rešavanje sukoba bez upotrebe sile na Bliskom istoku Izrazio je saučešće zbog ubistva iranskog vrhovnog lidera Alija Hamneija Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je danas na trenutni prekid neprijateljstava Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Putin je pozvao na prekid upotrebe sile za rešavanje problema na Bliskom istoku i povratak mirovnim pregovorima, tokom telefonskog razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, prenosi agencija RIA. Ruski predsednik je takođe izrazio saučešće zbog ubistva iranskog vrhovnog lidera ajatolaha Alija Hamneija, članova njegove porodice, vladinih zvaničnika i civilnih žrtava. Kako prenosi RIA, Pezeškijan je Putina obavestio o razvoju situacije i zahvalio se na