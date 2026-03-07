Dr Dragan Milić nakon smene sa mesta direktora niške Kardiohirurgije: Razlog je politički, na klinici veliko uznemirenje, ali protesta neće biti

Danas pre 1 sat  |  D. D.
Dr Dragan Milić nakon smene sa mesta direktora niške Kardiohirurgije: Razlog je politički, na klinici veliko uznemirenje, ali…
Dr Dragan Milić, koga je uprava Univerzitetskog kliničkog centra Niš danas obavestila o svojoj odluci da bude razrešen sa funkcije direktora Klinike za kardiohirurgiju, kazao je da su razlozi za smenu politički i interesni, a nikako stručne prirode. „Pravi razlozi za smenu su to što smo očistili listu čekanja za kardiohirurške operacije na našoj klinici još pre tri godine i time poremetili računicu privatnicima koji se bogate na račun bolesnih, to što je Grupa
Dr Dragan Milić nakon smene sa mesta direktora niške Kardiohirurgije: Razlog je politički, na klinici veliko uznemirenje, ali protesta neće biti

