Litvanska obaveštajna služba: Ruska vojska na granicama sa zemljama NATO, spremna za sukob

Danas pre 8 sati  |  Beta
Litvanska obaveštajna služba: Ruska vojska na granicama sa zemljama NATO, spremna za sukob

Rusija raspoređuje pojedinačne vojne jedinice s borbenim iskustvom iz Ukrajine na granicama sa zemljama članicama NATO, što bi mogla da iskoristi kao čvorišta u sukobu sa tim savezom posle rata u Ukrajini, saopštila je danas u godišnjoj proceni bezbednosnih pretnji Obaveštajna služba Litvanije.

Ukoliko sankcije budu ukinute, Rusija bi za šest godina bila spremna za „vojni sukob velikih razmera“ s NATO-om, piše u obaveštajnoj proceni, prenosi agencija Rojters. Ruska vojna industrija je napredovala uz pomoć Kine, što je omogućilo Moskvi da smanji zavisnost od zapadne tehnologije. U izveštaju se navodi da bi višak ruskog naoružanja doveo do „posledica po globalnu bezbednost“. Litvanske obaveštajne službe procenjuju da bi „Rusija verovatno stvorila ne samo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Rusija raspoređuje vojsku na granicama sa NATO državama" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za…

"Rusija raspoređuje vojsku na granicama sa NATO državama" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za vojni sukob velikih razmera

Kurir pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaRojtersLitvanijaKinaRusija

Svet, najnovije vesti »

"Rusija raspoređuje vojsku na granicama sa NATO državama" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za…

"Rusija raspoređuje vojsku na granicama sa NATO državama" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za vojni sukob velikih razmera

Kurir pre 46 minuta
Pogođeni aerodromi u Teheranu i Bagdadu, Hezbolah opkolio izraelske komandose?

Pogođeni aerodromi u Teheranu i Bagdadu, Hezbolah opkolio izraelske komandose?

Politika pre 1 sat
"Samo vas iskorišćavaju" Putinov jastreb poručio arapskim zemljama: "Dobro razmislite da li vam zaista trebaju američke baze"…

"Samo vas iskorišćavaju" Putinov jastreb poručio arapskim zemljama: "Dobro razmislite da li vam zaista trebaju američke baze"

Blic pre 1 sat
"Nekontrolisana migracija mora mora biti srečena" Merc pozvao na očuvanje teritorijalnog integriteta Irana

"Nekontrolisana migracija mora mora biti srečena" Merc pozvao na očuvanje teritorijalnog integriteta Irana

Kurir pre 1 sat
Radić o sukobu na Bliskom istoku: Razvoj tehnologije promenio način ratovanja i olakšao likvidaciju lidera

Radić o sukobu na Bliskom istoku: Razvoj tehnologije promenio način ratovanja i olakšao likvidaciju lidera

Danas pre 3 sata