London otkrio postojanje četiri objekta za održavanje oklopnih vozila u Ukrajini

Britanske vlasti otkrile su danas postojanje četiri objekta za održavanje u Ukrajini, koji se koriste za održavanje i popravku oklopnih vozila i druge vojne opreme raspoređene u ratu protiv Rusije, prenela je britanska agencija Rojters () na svom sajtu.

Te objekte, koji su do sada bili čuvani u tajnosti, osnovali su britanski i ukrajinski radnici po ugovorima koje im je dodelilo britansko Ministarstvo odbrane. „Od fabričkog pogona do linije fronta, Velika Britanija stoji uz Ukrajinu“, rekao je zvaničnik u ministrstvu odbrane Luk Polard (Luke Pollard) i dodao da je planiran i peti objekat.