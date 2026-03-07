London otkrio postojanje četiri objekta za održavanje oklopnih vozila u Ukrajini

Danas pre 21 minuta  |  Beta
London otkrio postojanje četiri objekta za održavanje oklopnih vozila u Ukrajini

Britanske vlasti otkrile su danas postojanje četiri objekta za održavanje u Ukrajini, koji se koriste za održavanje i popravku oklopnih vozila i druge vojne opreme raspoređene u ratu protiv Rusije, prenela je britanska agencija Rojters () na svom sajtu.

Te objekte, koji su do sada bili čuvani u tajnosti, osnovali su britanski i ukrajinski radnici po ugovorima koje im je dodelilo britansko Ministarstvo odbrane. „Od fabričkog pogona do linije fronta, Velika Britanija stoji uz Ukrajinu“, rekao je zvaničnik u ministrstvu odbrane Luk Polard (Luke Pollard) i dodao da je planiran i peti objekat.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Britanske vlasti otkrile postojanje četiri objekta za održavanje oklopnih vozila u Ukrajini

Britanske vlasti otkrile postojanje četiri objekta za održavanje oklopnih vozila u Ukrajini

Insajder pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRojtersVelika BritanijaLondonRusija

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Izrael napao Teheran sa više od 80 aviona, Revolucionarna garda poručuje da „čeka“ Amerikance u Ormuskom moreuzu…

BLOG UŽIVO: Izrael napao Teheran sa više od 80 aviona, Revolucionarna garda poručuje da „čeka“ Amerikance u Ormuskom moreuzu

Insajder pre 6 minuta
Ukrajinska vojska saopštila da je presrela 19 ruskih raketa i 453 drona

Ukrajinska vojska saopštila da je presrela 19 ruskih raketa i 453 drona

Insajder pre 35 minuta
Britanske vlasti otkrile postojanje četiri objekta za održavanje oklopnih vozila u Ukrajini

Britanske vlasti otkrile postojanje četiri objekta za održavanje oklopnih vozila u Ukrajini

Insajder pre 15 minuta
Teški izbori pred Viktorom Orbanom: Može li Donald Tramp da ga spasi?

Teški izbori pred Viktorom Orbanom: Može li Donald Tramp da ga spasi?

NIN pre 16 minuta
Si učestvovao u diskusiji na godišnjoj sednici najvišeg političkog savetodavnog tela Kine

Si učestvovao u diskusiji na godišnjoj sednici najvišeg političkog savetodavnog tela Kine

Beta pre 26 minuta