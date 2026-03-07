MUP upozorava vozače: Poseban oprez zbog početka moto sezone

Načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, upozorio je danas vozače motocikala, mopeda i automobila da u predstojećem periodu budu posebno oprezni, jer sa lepšim vremenom počinje moto sezona pa će na putevima biti veći broj dvotočkaša.

Kako je naglasio, zbog povoljnih vremenskih uslova i viših temperatura, ovog vikenda očekuje se veći broj motocikala i mopeda na putevima. "Početak moto sezone je period kada su vozači dvotočkaša posebno ugroženi, jer mnogi nakon duže pauze ponovo sedaju na svoja vozila", rekao je Lakićević, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). Iz tog razloga, apeluje se na vozače motocikala i mopeda da poštuju propisano ograničenje brzine, da koriste zaštitnu