MUP upozorava vozače: Poseban oprez zbog početka moto sezone

Dnevnik pre 24 minuta
MUP upozorava vozače: Poseban oprez zbog početka moto sezone

Načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, upozorio je danas vozače motocikala, mopeda i automobila da u predstojećem periodu budu posebno oprezni, jer sa lepšim vremenom počinje moto sezona pa će na putevima biti veći broj dvotočkaša.

Kako je naglasio, zbog povoljnih vremenskih uslova i viših temperatura, ovog vikenda očekuje se veći broj motocikala i mopeda na putevima. "Početak moto sezone je period kada su vozači dvotočkaša posebno ugroženi, jer mnogi nakon duže pauze ponovo sedaju na svoja vozila", rekao je Lakićević, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). Iz tog razloga, apeluje se na vozače motocikala i mopeda da poštuju propisano ograničenje brzine, da koriste zaštitnu
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Sunčani martovski vikend izveo ljude napolje: Mnogi krenuli ka izletištima, evo ima li gužvi na putevima i granicama

Sunčani martovski vikend izveo ljude napolje: Mnogi krenuli ka izletištima, evo ima li gužvi na putevima i granicama

Blic pre 9 minuta
Apel načelnika Uprave saobraćajne policije, Lakićević upozorava: Počinje moto sezona - jedna greška može biti kobna

Apel načelnika Uprave saobraćajne policije, Lakićević upozorava: Počinje moto sezona - jedna greška može biti kobna

Euronews pre 3 minuta
MUP upozorava vozače: Poseban oprez zbog početka moto sezone

MUP upozorava vozače: Poseban oprez zbog početka moto sezone

Insajder pre 18 minuta
MUP apeluje na vozače: „Počinje moto sezona, potreban poseban oprez u saobraćaju“

MUP apeluje na vozače: „Počinje moto sezona, potreban poseban oprez u saobraćaju“

Serbian News Media pre 1 sat
MUP: Vozači dvotočkaša da poštuju ograničenje brzine, koriste kacigu i budu što uočljiviji u saobraćaju

MUP: Vozači dvotočkaša da poštuju ograničenje brzine, koriste kacigu i budu što uočljiviji u saobraćaju

RTV pre 59 minuta
AMSS: Bez zadržavanja na putničkim i teretnim terminalima, dobri uslovi za vožnju

AMSS: Bez zadržavanja na putničkim i teretnim terminalima, dobri uslovi za vožnju

Euronews pre 48 minuta
Policija apeluje na maksimalan oprez u saobraćaju: pet motociklista poginulo od početka godine

Policija apeluje na maksimalan oprez u saobraćaju: pet motociklista poginulo od početka godine

Telegraf pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Vojvodina, najnovije vesti »

Sunčani martovski vikend izveo ljude napolje: Mnogi krenuli ka izletištima, evo ima li gužvi na putevima i granicama

Sunčani martovski vikend izveo ljude napolje: Mnogi krenuli ka izletištima, evo ima li gužvi na putevima i granicama

Blic pre 9 minuta
Cena vode i cena rizika: šta se zapravo krije iza svakog kubika vode u Zrenjaninu? Cena vode u Zrenjaninu

Cena vode i cena rizika: šta se zapravo krije iza svakog kubika vode u Zrenjaninu? Cena vode u Zrenjaninu

Volim Zrenjanin pre 8 minuta
Dnevni horoskop za subotu, 7. mart

Dnevni horoskop za subotu, 7. mart

Moj Novi Sad pre 8 minuta
Apel načelnika Uprave saobraćajne policije, Lakićević upozorava: Počinje moto sezona - jedna greška može biti kobna

Apel načelnika Uprave saobraćajne policije, Lakićević upozorava: Počinje moto sezona - jedna greška može biti kobna

Euronews pre 3 minuta
MUP upozorava vozače: Poseban oprez zbog početka moto sezone

MUP upozorava vozače: Poseban oprez zbog početka moto sezone

Insajder pre 18 minuta