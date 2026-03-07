UŽIVO KRIZA NA BLISKOM ISTOKU: Protivvazdušna odbrana UAE presrela 15 balističkih raketa i 119 bespilotnih letelica

Sukobi na Bliskom istoku nastavljaju se nedelju dana od poketanja američko-izraelskih naoada na Iran.

Izraelska avijacija pokrenula seriju žestokih napada na južno predgrađe Bejruta i Tehera. Iran poručuje da je spreman za moguću kopnenu invaziju SAD i odbacuje mogućnost pregovora sa Vašingtonom. Razgovora neće biti, poručuje i američki predsednik Donald Tramp. Tvrdi da samo "bezuslovna predaja dolazi u obzir". Američki mediji tvrde da Bela kuća ne želi promenu sistema u Islamskoj Republici već "drugačije lidere". Ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir Said