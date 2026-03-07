Raspoređivanje dva supernosača aviona na Bliski istok opteretilo je američku mornaricu: Kolike su šanse za dolazak trećeg

Američke oružane snage nastavljaju sa napadima na Iran.

Predsednik Donald Tramp obećao je da će “udariti dublje” u Iranu. Ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da SAD “ubrzavaju, a ne usporavaju” svoj rat protiv Irana. Ipak, čak i dok Pentagon nastavlja da povećava snagu američkih ratnih brodova i aviona u regionu u poslednjim decenijama, nije jasno koja dodatna sredstva bi mogla biti raspoređena. Američka mornarica već ima dve grupe nosača aviona koje izvode operacije protiv Irana (grupa podrazumeva nosač aviona i