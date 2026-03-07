Lučić ušao u sukob sa navijačima Zvezde: Bivši košarkaš Partizana nije ostao dužan na dobacivanja sa tribina!

Jasno se može videti da je uputio nekoliko psovki! Košarkaši Bajerna iz Minhena savladali su Crvenu zvezdu u 30. kolu Evrolige, čime su crveno-belima naneli treći poraz u poslednja četiri kola.

Tim sa Malog Kalemegdana sada se nalazi na sedmom mestu na tabeli sa učinkom 17-13. Jedan od ključnih problema domaće ekipe bio je slab šut, uprkos odličnoj atmosferi u ispunjenoj Beogradskoj areni. Uz to, Zvezda je poslednja četiri minuta utakmice odigrala veoma loše u napadu, što je dodatno olakšalo posao gostima. U redovima Bajerna solidnu partiju pružio je Vladimir Lučić, nekadašnji košarkaš Partizana, koji već desetu sezonu nastupa za klub iz Minhena. Meč je
