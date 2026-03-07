„Voleo bih Lučića da vidim opet u reprezentaciji“: Dobrić priznao gde je Zvezda podbacila, nahvalio Pešića!

Kapiten bez uvijanja! Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Bajerna u Beogradskoj areni, u meču koji je mogao značajno da popravi njihovu poziciju u borbi za plej-of Evrolige.

Crveno-beli nisu imali svoje veče, što se posebno videlo u slabijem šutu i nervozi koja je bila primetna od samog početka utakmice. Ekipa Saše Obradovića uspela je da se vrati u meč posle lošeg prvog poluvremena i uz podršku sa tribina dođe u priliku da preokrene rezultat i upiše 18. pobedu u sezoni, čime bi izjednačila klupski rekord. Ipak, u završnici je Bajern bio konkretniji i iskoristio nekoliko loših odluka domaćina, što je na kraju presudilo. Posle utakmice