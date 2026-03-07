„Voleo bih Lučića da vidim opet u reprezentaciji“: Dobrić priznao gde je Zvezda podbacila, nahvalio Pešića!

Hot sport pre 25 minuta
„Voleo bih Lučića da vidim opet u reprezentaciji“: Dobrić priznao gde je Zvezda podbacila, nahvalio Pešića!

Kapiten bez uvijanja! Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Bajerna u Beogradskoj areni, u meču koji je mogao značajno da popravi njihovu poziciju u borbi za plej-of Evrolige.

Crveno-beli nisu imali svoje veče, što se posebno videlo u slabijem šutu i nervozi koja je bila primetna od samog početka utakmice. Ekipa Saše Obradovića uspela je da se vrati u meč posle lošeg prvog poluvremena i uz podršku sa tribina dođe u priliku da preokrene rezultat i upiše 18. pobedu u sezoni, čime bi izjednačila klupski rekord. Ipak, u završnici je Bajern bio konkretniji i iskoristio nekoliko loših odluka domaćina, što je na kraju presudilo. Posle utakmice
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Ovacije za Pešića: Delije ne zaboravljaju jednog od najvećih trenera koji je vodio klub!

Ovacije za Pešića: Delije ne zaboravljaju jednog od najvećih trenera koji je vodio klub!

Hot sport pre 16 minuta
„Rekorderi smo po broju podkasta“: Pešić ogulio najveće probleme srpske košarke, jedna stvar u vezi Orlova je problem!

„Rekorderi smo po broju podkasta“: Pešić ogulio najveće probleme srpske košarke, jedna stvar u vezi Orlova je problem!

Hot sport pre 1 sat
Deža vi za navijače Crvene zvezde

Deža vi za navijače Crvene zvezde

Sport klub pre 50 minuta
Vladimir Lučić u sukobu sa navijačima Crvene zvezde: Pojavio se snimak sa lica mesta

Vladimir Lučić u sukobu sa navijačima Crvene zvezde: Pojavio se snimak sa lica mesta

Mondo pre 1 sat
Procurio snimak: Lučić u sukobu sa navijačima Zvezde? (video)

Procurio snimak: Lučić u sukobu sa navijačima Zvezde? (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Lučić ušao u sukob sa navijačima Zvezde: Bivši košarkaš Partizana nije ostao dužan na dobacivanja sa tribina!

Lučić ušao u sukob sa navijačima Zvezde: Bivši košarkaš Partizana nije ostao dužan na dobacivanja sa tribina!

Hot sport pre 2 sata
„Jednostavno nismo bili dovoljno dobri“: Moneke svestan gde su crveno-beli zakazali protiv Bajerna!

„Jednostavno nismo bili dovoljno dobri“: Moneke svestan gde su crveno-beli zakazali protiv Bajerna!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaBajernSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Jelena Janković se zahvalila Aleksandru Vučiću zbog evakuacije iz Dubaija: „Ovakvi potezi pokazuju koliko je važno zajedništvo…

Jelena Janković se zahvalila Aleksandru Vučiću zbog evakuacije iz Dubaija: „Ovakvi potezi pokazuju koliko je važno zajedništvo i briga o svojim građanima, gde god se oni nalazili“

Danas pre 6 minuta
„Voleo bih Lučića da vidim opet u reprezentaciji“: Dobrić priznao gde je Zvezda podbacila, nahvalio Pešića!

„Voleo bih Lučića da vidim opet u reprezentaciji“: Dobrić priznao gde je Zvezda podbacila, nahvalio Pešića!

Hot sport pre 25 minuta
Ovacije za Pešića: Delije ne zaboravljaju jednog od najvećih trenera koji je vodio klub!

Ovacije za Pešića: Delije ne zaboravljaju jednog od najvećih trenera koji je vodio klub!

Hot sport pre 16 minuta
Srbija protiv Švedske tri dana kasnije - nada za "brejkom" postoji (18.10, RTS2)

Srbija protiv Švedske tri dana kasnije - nada za "brejkom" postoji (18.10, RTS2)

RTS pre 6 minuta
Šokantna odluka: Novi Beograd istupio iz Regionalne lige zbog jednog problema!

Šokantna odluka: Novi Beograd istupio iz Regionalne lige zbog jednog problema!

Hot sport pre 41 minuta