Teheran tvrdi da je oko 200 američkih vojnika poginulo i ranjeno u iranskim napadima

TEHERAN – Portparol Centralnog štaba iranske vojske „Hatam al-Anbija“ tvrdi da je više od 200 američkih vojnika poginulo ili povređeno u iranskim napadima.

Portparol je rekao danas da su snažni iranski udari na američke baze širom regiona tokom proteklih 24 sata naneli veliki udar američkim trupama i komandantima, prenela je iranska agencija Tasnim. Portparol je naveo da je 21 američki vojnik poginuo, a da je veliki broj njih povređen u američkoj Petoj floti u regionu, dok je oko 200 američkih vojnika ubijeno ili ranjeno u vazduhoplovnoj bazi Al Dafra u blizini Abu Dabija. Centralni štab Hatam al-Anbija je odeljenje