Teheran tvrdi da je oko 200 američkih vojnika poginulo i ranjeno u iranskim napadima

IndeksOnline pre 6 minuta
Teheran tvrdi da je oko 200 američkih vojnika poginulo i ranjeno u iranskim napadima

TEHERAN – Portparol Centralnog štaba iranske vojske „Hatam al-Anbija“ tvrdi da je više od 200 američkih vojnika poginulo ili povređeno u iranskim napadima.

Portparol je rekao danas da su snažni iranski udari na američke baze širom regiona tokom proteklih 24 sata naneli veliki udar američkim trupama i komandantima, prenela je iranska agencija Tasnim. Portparol je naveo da je 21 američki vojnik poginuo, a da je veliki broj njih povređen u američkoj Petoj floti u regionu, dok je oko 200 američkih vojnika ubijeno ili ranjeno u vazduhoplovnoj bazi Al Dafra u blizini Abu Dabija. Centralni štab Hatam al-Anbija je odeljenje
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

UŽIVO Iran izvodi višestruke napade, gađan još jedan tanker; Izrael bombarduje jug Libana /video/

UŽIVO Iran izvodi višestruke napade, gađan još jedan tanker; Izrael bombarduje jug Libana /video/

Sputnik pre 16 minuta
"Spremni smo, prst nam je na okidaču" Sukob postaje još krvaviji?! Iran pokrenuo novi talas napada, gori Bliski istok, pogođen…

"Spremni smo, prst nam je na okidaču" Sukob postaje još krvaviji?! Iran pokrenuo novi talas napada, gori Bliski istok, pogođen još jedan tanker

Blic pre 11 minuta
Uživo (FOTO/VIDEO) Osmi dan sukoba na Bliskom istoku: Oboreni iranski dronovi, tankeri na udaru projektila u Persijskom zalivu

Uživo (FOTO/VIDEO) Osmi dan sukoba na Bliskom istoku: Oboreni iranski dronovi, tankeri na udaru projektila u Persijskom zalivu

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Objavljen jeziv snimak eksplozije pored škole u Iranu! Nastaje stampedo, učenik pada mrtav, od jačine udara popucali prozori…

Objavljen jeziv snimak eksplozije pored škole u Iranu! Nastaje stampedo, učenik pada mrtav, od jačine udara popucali prozori, nastavnici i đaci beže! (video)

Kurir pre 16 minuta
Trampe, odgovor je stigao: "Odneće u grob snove o našoj predaji"

Trampe, odgovor je stigao: "Odneće u grob snove o našoj predaji"

B92 pre 16 minuta
Na Emirate lansirano 16 raketa i 121 dron: Izraelci pobili najmanje 41 ljudi na istoku Libana, Turska razmatra slanje aviona…

Na Emirate lansirano 16 raketa i 121 dron: Izraelci pobili najmanje 41 ljudi na istoku Libana, Turska razmatra slanje aviona F-16 na Kipar

Večernje novosti pre 16 minuta
Iranska vojska iznela šok podatke: Ubili smo desetine američkih vojnika u poslednja 24 sata, mnogi ranjeni

Iranska vojska iznela šok podatke: Ubili smo desetine američkih vojnika u poslednja 24 sata, mnogi ranjeni

Večernje novosti pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Teheran

Svet, najnovije vesti »

Eksplozije u Teheranu, iranski predsednik se izvinio susedima; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim…

Eksplozije u Teheranu, iranski predsednik se izvinio susedima; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima

RTS pre 16 minuta
Teheran tvrdi da je oko 200 američkih vojnika poginulo i ranjeno u iranskim napadima

Teheran tvrdi da je oko 200 američkih vojnika poginulo i ranjeno u iranskim napadima

IndeksOnline pre 6 minuta
UŽIVO Iran izvodi višestruke napade, gađan još jedan tanker; Izrael bombarduje jug Libana /video/

UŽIVO Iran izvodi višestruke napade, gađan još jedan tanker; Izrael bombarduje jug Libana /video/

Sputnik pre 16 minuta
BLOG UŽIVO Donald Tramp najavio potpuno uništenje Irana

BLOG UŽIVO Donald Tramp najavio potpuno uništenje Irana

Nova pre 16 minuta
Rat u Ukrajini: Masivni vazdušni udari Rusije

Rat u Ukrajini: Masivni vazdušni udari Rusije

Vreme pre 16 minuta